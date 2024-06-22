Вместе со снижением температуры в столице ожидается и усиление ветра.

На Киевщине, по словам синоптиков, будет царить настоящее лето на выходных. Однако уже с началом новой недели столицу посетит некоторое похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в субботу на Киевщине будет без осадков, а в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха днем будет повышаться до +27°...+28°. Однако такая погода будет держаться недолго.

"С понедельника придет прохладная воздушная масса, которая принесет ветреную погоду, и температура снизится до +22°...+24°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине - прогноз на 22 июня

Сегодня в Украине, по данным синоптиков, будет наблюдаться переменная облачность. На западе страны будет бушевать непогода. В частности, после обеда начнутся грозы, а в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. Также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут значительные дожди.

На остальной территории страны 22 июня будет сухо. Ветер будет преобладать южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут +25°...+30°, а на Закарпатье и Прикарпатье местами разогреет до +32°...+34°.

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