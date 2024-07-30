Конец июля в Украине будет теплым. Сильной жары не будет даже на юге и востоке, мксимум - до +29°...+31°. В большинстве областей будет практически безоблачно, а в Полтавской и Донецкой обалстях, а также в крыму покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +24°.
- Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +26°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
- В Тернополе 31 июля ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +13°...+25°, практически безоблачно.
- В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, легкий дождь.
- В Одессе 31 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Херсоне в среду ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.
Приметы погоды 31 июля
Если день жаркий, то декабрь будет холодный.