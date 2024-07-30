В нескольких областях 31 числа покапают дожди.

Конец июля в Украине будет теплым. Сильной жары не будет даже на юге и востоке, мксимум - до +29°...+31°. В большинстве областей будет практически безоблачно, а в Полтавской и Донецкой обалстях, а также в крыму покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +24°.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Тернополе 31 июля ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, легкий дождь.

В Одессе 31 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

Приметы погоды 31 июля

Если день жаркий, то декабрь будет холодный.

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