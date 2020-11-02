Сегодня в Киеве будет пасмурно, возможен небольшой дождь

Температура воздуха до +8°.

Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

Сегодня, 2 ноября, в Киеве весь день ожидается пасмурная погода, без прояснений. Возможен небольшой дождь.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, столбики термометров не поднимутся выше отметки + 8°.

Влажность воздуха оставит 83-90%.

Ветер северо-западный со скоростью до 4 м/с.

Погода в Украине

В Чернигове пасмурно, температура воздуха ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.

Во Львове в понедельник ясная безоблачная погода, ночью +7°, днем +12°.

В Луцке небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°.

В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +10°.

В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +10°, пасмурно.

В Ивано-Франковске сегодня ночью +5°, днем +12°, солнечно.

В Черновцах в понедельник пасмурно, ночью +4°, днем +10°.

В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +3°...+9°.

В Житомире в понедельник облачно, температура ночью +4°, днем +9°.

В Черкассах ночью +6°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком весь день пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.

В Полтаве сегодня пасмурно, ливень, температура воздуха +7°...+9°.

В Одессе 2 ноября пасмурно, температура ночью +7°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.

В Сумах сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +6°...+11°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +11°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +10°, дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+13°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +13°.

В Северодонецке сегодня небольшая облачность, ливень, температура ночью +6°, днем +13°.

Народный прогноз

2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год.

По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки.

Согласно приметам, если в этот день утром деревья в лесу покрыты обильным инеем - к неурожаю. А если волки воют - к морозам.

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