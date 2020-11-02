Сегодня в Киеве будет пасмурно, возможен небольшой дождь

08:30, 2 ноября 2020
50

Температура воздуха до +8°.

Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН
Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

Сегодня, 2 ноября, в Киеве весь день ожидается пасмурная погода, без прояснений. Возможен небольшой дождь.

Сегодня дожди сместятся в центр Украины, а на западе - засияет солнце (карта)

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, столбики термометров не поднимутся выше отметки + 8°.

Влажность воздуха оставит 83-90%. 

Ветер северо-западный со скоростью до 4 м/с. 

Погода в Украине

  • В Чернигове пасмурно, температура воздуха ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.
  • Во Львове в понедельник ясная безоблачная погода, ночью +7°, днем +12°. 
  • В Луцке небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°.
  • В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +10°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +10°, пасмурно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью +5°, днем +12°, солнечно. 
  • В Черновцах в понедельник  пасмурно, ночью +4°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +3°...+9°.
  • В Житомире в понедельник облачно, температура ночью +4°, днем +9°.
  • В Черкассах ночью +6°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Кропивницком весь день пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.
  • В Полтаве сегодня пасмурно, ливень, температура воздуха +7°...+9°.
  • В Одессе 2 ноября пасмурно, температура ночью +7°, днем +13°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.
  • В Сумах сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +6°...+11°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +11°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +10°, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+13°.
  • В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +13°. 
  • В Северодонецке сегодня небольшая облачность, ливень, температура ночью +6°, днем +13°.

Народный прогноз

2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год.

По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки.

Согласно приметам, если в этот день утром деревья в лесу покрыты обильным инеем - к неурожаю. А если волки воют - к морозам.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погода в КиевеНовости Киевапогода на сегодня
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
68 %
772 мм
4.0 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять