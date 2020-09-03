В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +22°
В столице завтра похолодает.
Погода в Киеве 4 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37.
По народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
Погода в Украине
- В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.
- На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях.
- В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+36°... +22°
- Донецк+35°... +20°
- Житомир+23°... +14°
- Запорожье+37°... +23°
- Ивано-Франковск+18°... +10°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+36°... +18°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+35°... +19°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+34°... +22°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
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- Харьков+35°... +21°
- Херсон+35°... +20°
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- Черновцы+18°... +14°
Виргиния, США
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Влажность:91 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:49 %
Восход:06:40
Закат19:35
Видимость:14 км
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