В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +22°

17:00, 3 сентября 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 4 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37.

По народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

Погода в Украине

  • В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.
  • На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях. 
  • В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#дождь в Киеве
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