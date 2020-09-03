В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +22°

В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 4 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37.

По народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

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