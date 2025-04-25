Вчера в столице воздух прогрелся до летних +27,4 °С.

В Киеве установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По информации синоптиков, 24 апреля в столице был зафиксирован новый температурный максимум для этого дня.

После обеда воздух прогрелся до +27,4 °С. Это на 0,4 °С выше предыдущего рекорда, который держался с 1950 года.

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Погода в Украине меняется - прогноз

Уже в субботу, 26 апреля, синоптическая картина изменится: придет похолодание, будут дожди, а с начала следующей недели возможны даже заморозки. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 25 апреля по всей территории страны ожидается по-летнему высокая температура - днем столбики термометров поднимутся до +20...+27 °С.

В столице 25 апреля сохранится сухая и теплая погода - до +22...+24 °С, однако во второй половине дня вероятны грозовые дожди. В субботу ночью и утром в Киеве возможны гроза и дождь, а днем температура снизится до +14 градусов.

В субботу с приходом холодного фронта в Украину начнет поступать более прохладный воздух. А в воскресенье температура резко снизится по всей территории - днем прогнозируется +10...+17 градусов.

На следующей неделе в Украине будет царить прохлада. В некоторых регионах синоптик прогнозирует заморозки.

"Ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов. В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре Украины есть вероятность заморозков на почве", - добавила она.

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