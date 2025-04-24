Уже 25 апреля вечером грозовые дожди ожидаются практически по всей Украине, а за ними придет резкое похолодание.

Завтра украинцы еще будут наслаждаться очень теплой, даже жаркой погодой, однако в субботу уже начнется похолодание и дожди, а в последующие дни ожидаются даже заморозки. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Так, 25-го апреля в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +20... +27 градусов.

"А вот в субботу за холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину - ожидается днем +10...+17 градусов", - прогнозирует Диденко.

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Также завтра кратковременные дожди с грозами ожидаются в западной части и в Приазовье. В большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсеместно в Украине, предупреждает синоптик.

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22...24 градуса, однако во второй половине дня или вечером возможен грозовой дождь. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля - резкое снижение температуры - до +14 градусов.

Следующая неделя в Украине ожидается прохладной, местами даже заморозки, предупреждает Диденко.

"Ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов. В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре Украины есть вероятность заморозков на почве", - пишет она.

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О том, что на выходных в Украине станет прохладнее, сообщал харьковский синоптик Игорь Кибальчич. По его данным,в конце неделив западной части на поверхности почвы и местами в воздухе даже вероятны заморозки 0°...-3°.

О похолодании уже сообщала и Наталья Диденко. По ее данным, 27 апреля повсеместно в Украине будет сухо, солнечно, но прохладно - днем только +11...+17 градусов.

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