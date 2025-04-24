В столице пройдут дождь накануне выходных.

В пятницу, 25 апреля, в Киеве ожидается теплая погода, а уже с субботы температура резко упадет. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +13°...+15°, а днем температура повысится до +24°. Ожидается пасмурная погода с дождем.

Атмосферное давление пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба. Ветер подует с севера, 3-8 м/с.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 25 апреля ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +11°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 25 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+19°, ливень.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.

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