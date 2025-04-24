В пятницу, 25 апреля, в Киеве ожидается теплая погода, а уже с субботы температура резко упадет. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +13°...+15°, а днем температура повысится до +24°. Ожидается пасмурная погода с дождем.
Атмосферное давление пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба. Ветер подует с севера, 3-8 м/с.
Погода 25 апреля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
В Тернополе 25 апреля ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°, ливень.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +11°...+28°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, ясно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
В Одессе 25 апреля - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+19°, ливень.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +26°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.