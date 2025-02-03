Во вторник, 4 февраля, температура в Киеве останется без существенных изменений, а также снова будет снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут -2°, а днем ожидается около 0°. День будет пасмурный, до обеда в столице пройдет небольшой снег.
Атмосферное давление продолжит постепенно расти, приближаясь к норме, 753-755 миллиметров ртутного столба. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Погода 4 февраля
Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
В Тернополе 4 февраля ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -2°, днем +1°.
В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
В Одессе 4 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°.
В Херсоне во вторник ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +0°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, снег, температура ночью -2°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, снег.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, дождь, -3°...0°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем +1°.