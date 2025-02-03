Во вторник, 4 февраля, украинцев ждет холодная погода с температурой от -2° до +2°. В большинстве областей будет пасмурно, местами - с прояснениями. На востоке, в Днепропетровской области, а также местами на севере и западе пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
- В Тернополе 4 февраля ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -2°, днем +1°.
- В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 4 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +0°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, снег, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, дождь, -3°...0°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем +1°.
4 февраля - праздник, приметы
4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.