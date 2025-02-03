Температура днем будет в пределах -2°...+2°.

Во вторник, 4 февраля, украинцев ждет холодная погода с температурой от -2° до +2°. В большинстве областей будет пасмурно, местами - с прояснениями. На востоке, в Днепропетровской области, а также местами на севере и западе пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 4 февраля ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 4 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +0°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, снег, температура ночью -2°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, дождь, -3°...0°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем +1°.

4 февраля - праздник, приметы

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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