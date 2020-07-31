В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

В столице сегодня немного похолодает.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / Фото УНИАН

Погода в Киеве 31 июля будет теплой, температура днем до +25°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.

Погода в Украине

Погода в Украине 31 июля будет переменчивой. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

Погода в Украине ан 31 июля / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.

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