В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
В столице сегодня немного похолодает.
Погода в Киеве 31 июля будет теплой, температура днем до +25°.
Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.
Погода в Украине
Погода в Украине 31 июля будет переменчивой. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+25°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кропивницкий+28°... +13°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°