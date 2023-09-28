Воздух в столице прогреется до +25°.

Перед выходными, 29 сентября, в Киеве продолжится сухая и солнечная погода с комфортной температурой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В темное время суток столбики термометров покажут +13°...+15°, а в течение дня воздух прогреется до практически летних +24°...+25°. Весь день в столице будет сухо и ясно.

Ветер будет очень слабый, преимущественно юго-восточного направления. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться, 752-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 29 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 29 сентября ночью будет +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 29 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+23°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

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