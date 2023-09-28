29 сентября в Украине будет тепло и солнечно / фото Gosia K. / Pixabay

Перед выходными, 29 сентября, в Украине снова ожидается очень теплая и сухая погода с обилием солнца. В большинстве областей столбики термометров покажут +23°...+27°, а местами на юге и в Днепропетровской области воздух разогреет до летних +29°...+30°. Без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +23°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +25°.
  • В Тернополе 29 сентября ночью будет +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +24°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
  • В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.
  • В Одессе 29 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+23°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
29 сентября по всей Украине будет солнечно, сухо и тепло / фото УНИАН

Приметы погоды 29 сентября

Если ива рано утром покрывается инеем - значит зима будет лютой и морозной. 

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