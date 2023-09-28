Перед выходными, 29 сентября, в Украине снова ожидается очень теплая и сухая погода с обилием солнца. В большинстве областей столбики термометров покажут +23°...+27°, а местами на юге и в Днепропетровской области воздух разогреет до летних +29°...+30°. Без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +23°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +25°.
- В Тернополе 29 сентября ночью будет +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.
- В Одессе 29 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
Приметы погоды 29 сентября
Если ива рано утром покрывается инеем - значит зима будет лютой и морозной.