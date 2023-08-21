Осадков в столице 21 августа не ожидается.

Новая неделя в Киеве начнется с жаркой погоды. Сегодня, 21 августа, столбики термометров в столице вновь поднимутся до +30°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром ожидается около +25°, а днем потеплеет до +30°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет северный, 1,5 - 2,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 августа - погноз по Украине

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +19°, днем +29°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +19°, днем +29°.

В Тернополе 21 августа ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +21°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +18°...+32°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +19° днем +30°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+30°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°, небольшой дождь.

В Одессе 21 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +34°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +36°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+28°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+33°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +18°, днем +30°.

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