21 августа в Украине местами пройдут дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с сильной жары и дождей, которые ожидаются местами на севере и в цетнальной части страны. Столбки термометрв в большинстве областей опять покажут +30°...+34°, на юге будет до +36°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°, дождь.
  • Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +19°, днем +29°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
  • В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +19°, днем +29°.
  • В Тернополе 21 августа ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +21°, днем +31°.
  • В Виннице сегодня будет +18°...+32°, практически безоблачно.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +19° днем +30°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+30°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°, небольшой дождь.
  • В Одессе 21 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +34°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +36°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +36°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+28°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
  • В Днепре температура ночью будет +22°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+33°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +18°, днем +30°.
21 августа в Украине снова буде сильная жара/ фото УНИАН

Приметы погоды 21 августа

21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Какая погода в этот день, таким будет и январь.

Вас также могут заинтересовать новости: