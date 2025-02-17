Осадков в столице 18 февраля не ожидается.

Во вторник, 18 февраля, в Киеве будет сухая и морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью мороз усилится до -10°, а днем воздух максимально прогреется до -3°. Ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и немного пониженное - 755 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -11°, днем -2°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -1°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью -11°, днем -3°.

В Тернополе 18 февраля ночью будет -10°, днем -2°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем -2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -8°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -10°...-2°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -12°...-2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -2°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-4°.

В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -3°.

В Херсоне во вторник ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью -10°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем -3°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -4°, ясно.

В Харькове - сно, температура ночью -17°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -4°, ясно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -6°...-1°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -19°, днем -5°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -16°, днем -4°.

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