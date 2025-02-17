Во вторник, 18 февраля, в Киеве будет сухая и морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью мороз усилится до -10°, а днем воздух максимально прогреется до -3°. Ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и немного пониженное - 755 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 18 февраля
Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -11°, днем -2°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -1°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью -11°, днем -3°.
В Тернополе 18 февраля ночью будет -10°, днем -2°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -3°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем -2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем +1°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -8°, днем -1°.
В Виннице завтра будет -10°...-2°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -12°...-2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -2°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -3°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-4°.
В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -3°.
В Херсоне во вторник ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью -10°, днем -2°.
В Запорожье температура ночью -9°, днем -3°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -4°, ясно.
В Харькове - сно, температура ночью -17°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем -4°, ясно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -6°...-1°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -19°, днем -5°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -16°, днем -4°.