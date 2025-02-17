Период морозной погоды продолжается в Украине и вторник, 18 февраля, не станет исключением. Ночью будет -6°...-13°, на востоке -17°...-19°. Днем температура повысится до -1°...-5°. Осадков не ожидается, будет небольшая облачность, местами ясно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -3°.
- Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -11°, днем -2°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -1°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью -11°, днем -3°.
- В Тернополе 18 февраля ночью будет -10°, днем -2°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем -2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем +1°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -8°, днем -1°.
- В Виннице завтра будет -10°...-2°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -12°...-2°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-4°.
- В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -3°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью -10°, днем -2°.
- В Запорожье температура ночью -9°, днем -3°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -4°, ясно.
- В Харькове - сно, температура ночью -17°, днем -4°.
- В Днепре температура ночью будет -11°, днем -4°, ясно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -6°...-1°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -19°, днем -5°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью -16°, днем -4°.
18 февраля - праздник, приметы погоды
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. В этот день животные подскажут погоду. Например, если свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.