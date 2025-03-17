Температура в столице поднимется максимум до +6°.

Начало новой рабочей недели в Киеве, 17 марта, будет пасмурным и холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром в понедельник температура в столице окажется около 0°, а днем воздух максимально прогреется до +6°. Пасмурно. В течение дня есть вероятность снега или мокрого снега.

Холода добавит сильный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с, а скорость порывов еще сильнее. Атмосферное давление повысится с 742 до 748 миллиметров ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 17 марта

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке будет небольшая облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -7°, днем +1°.

В Тернополе 17 марта ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -7°, днем +5°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -5°, днем +6°.

В Виннице сегодня будет -6°...+6°, пасмурно.

В Житомире в понедельник ночью будет -6°, днем +4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+5°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью -4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +7°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...+7°.

В Одессе 17 марта - пасмурно, температура ночью -2°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +8°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -3°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +9°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем +8°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +8°, пасмурно.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, 0°...+15°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +8°, дождь.

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