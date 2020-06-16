В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +29°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 16 июня будет дождливой, температура днем до +29°.
Погода на неделю: украинцев ожидают жара и дожди (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:11.
Погода в Украине
Погода в Украине 16 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +14°, днем до +27°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +26°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +29°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +31°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+26°... +16°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+27°... +19°
- Кропивницкий+28°... +17°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+25°... +17°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+26°... +16°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+25°... +15°