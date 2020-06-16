В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +29°

В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня пройдет дождь / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 16 июня будет дождливой, температура днем до +29°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:11.

Погода в Украине

Погода в Украине 16 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +14°, днем до +27°.

Погода в Украине на 16 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +29°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +31°.

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