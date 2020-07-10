В Киеве сегодня температура до +28°, без осадков

В столице сегодня потеплеет.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / УНИАН

Погода в Киеве 10 июля будет теплой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 21:08.

Погода в Украине

Погода в Украине 10 июля будет теплой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

Погода в Украине сегодня будет теплой / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.

Погода в Киеве будет теплой / ua.depositphotos.com

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.

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