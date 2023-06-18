Спасатели ликвидируют последствия сильных дождей.

Сильные дожди привели к резкому поднятию уровня воды в горных реках и местных ручейках и подтоплению дорог в ряде сел Ивано-Франковской области.

Как сообщает МВД, сейчас затруднено сообщение с четырьмя селами Верховинского района.

"Сильные дожди привели к подтоплению дорог в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Потоки воды также подмыли участок дороги местного значения С 090202 из-за чего затруднен проезд к селу Пробойновка. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия. Сейчас удалось расчистить проезжую часть автодороги С 090206 в селах Зеленое и Топильче, где движение транспорта восстановлено. Техника работает в урочище Шибене села Яворник", – говорится в сообщении.

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На протяжении последних дней Ивано-Франковщину накрывали обильные дожди. В результате чрезмерного количества осадков размыло дорогу местного значения Ильцы-Буркут, сообщение с селами Зеленое и Яворник было потеряно.

На утро 17 июня вода самостоятельно сошла, но дорога была покрыта древесиной, почвой и камнями, часть автодороги подмыта.

На фоне ухудшения погодных условий на территории района остановили проведение спортивных сплавов (рафтинга). Также глава ОВА Светлана Онищук поручила руководству районной военной администрации и территориальной общины обеспечить безопасность людей, проживающих в зоне возникновения чрезвычайной ситуации.

На 18 июня на Ивано-Франковщине местный гидрометцентр прогнозирует облачную погоду, дождь и местами — грозу.

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