Местами температура повысится до +17...+21, однако день в большинстве областей будет ветренным.

Ветреная, но теплая погода ждет украинцев 1 ноября. Осадков не ожидается. Столбики термометров в пятницу покажут +12°...+16°, а местами на юге и западе воздух прогреется до +17°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°.

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Тернополе 1 ноября ночью будет +8°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +7°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +7°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+12°.

В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +10°...+16°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

1 ноября - какой праздник, приметы погоды

1 ноября - в этот день встречали зиму и провожали осень. Если в этот день будет осенняя грязь - до настоящей зимы осталось 4 недели. Если высоко летят перелетные птицы - снега будет много, а низко - мало.

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