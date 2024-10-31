1 ноября в Украине будет тепло / фото ua.depositphotos.com

Ветреная, но теплая погода ждет украинцев 1 ноября. Осадков не ожидается. Столбики термометров в пятницу покажут +12°...+16°, а местами на юге и западе воздух прогреется до +17°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +6°, днем +17°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
  • В Тернополе 1 ноября ночью будет +8°, днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +7°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, пасмурно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
  • В Виннице завтра будет +7°...+17°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+12°.
  • В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, пасмурно.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.
  • В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +10°...+16°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
1 ноября в Украине будет тепло, сухо, но ветрено / фото УНИАН

1 ноября - какой праздник, приметы погоды

1 ноября - в этот день встречали зиму и провожали осень. Если в этот день будет осенняя грязь - до настоящей зимы осталось 4 недели. Если высоко летят перелетные птицы - снега будет много, а низко - мало.

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