Погода в городе и области совсем скоро испортится.

В Днепре срочно объявили повышенный уровень опасности - вскоре в городе ожидается гроза и шквалы ветра. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Днепропетровской области.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. В ближайшие два часа с сохранением до конца дня по Днепропетровской области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды объявлен уровень опасности 1 (желтый).

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 7 октября

На Днепропетровщине 7 октября ожидается облачная погода. Днем пройдет умеренный, местами сильный дождь. Местами гроза. Ветер будет южный, 7-12, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области ожидается от +18° до +23°.

В Днепре сегодня также будет облачно. Ночью без осадков, а днем ожидается дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +19°...+21°.

В целом в Украине сегодня будет преобладать облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные. Также ожидаются грозы, а в западных и восточных областях - небольшой дождь.

Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с. Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях +11°...+16°, на остальной территории ночью +16°...+21°, а в восточных областях будет +22°...+27°.

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