В городе Тао Бласти ожидается густой туман.

В Динпре на сегодня, 29 января, объявили повышенный уровень опасности. Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погода усложнится и в Днепропетровской области.

"29 января ночью и утром в г. Днепр и по Днепропетровской области сохранится туман. Видимость в тумане 300-500 метров", - прогнозируют синоптики.

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Из-за тумана на Днепропетровщине объявили І уровень опасности.

На этой неделе ожидается поступление теплого воздуха в Днепропетровскую область с юго-запада, в частности с Балканского полуострова и Средиземного моря. В дневное время в конце января возможно установление новых рекордов максимальной температуры. В ночные и утренние часы вероятны туманы.

По данным синоптиков, существенных осадков не предвидится, только на выходных, из-за перемещения циклона и прохождения атмосферных фронтов возможны незначительные дожди.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +1° до +7°, днем будет подниматься до +8...+11°. С выходных начнется постепенное снижение температуры до +7...+8°.

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