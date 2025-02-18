На Днепропетровщине сегодня будет туман и гололедица / фото Peggychoucair, Pixabay

18 февраля на Днепропетровщине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях действует как по области, так в самом Днепре.

"Утром 18 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

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Видимость в тумане, по их данным, будет падать до 200-500 метров.

Объявлен уровень опасности I (желтый).

На Днепропетровщине утром 18 февраля будет густой туман / фото Днепропетровский гидрометцентр

Также сегодня в Днепре и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица.

Дороги Днепропетровщины скует гололедица / фото Днепропетровский гидрометцентр

Погода в Днепре

На текущей неделе на погоду Днепропетровской области продолжит влиять область высокого атмосферного давления, а также будет поступать холодный воздух арктического происхождения. Из-за этого сохранится морозная погода.

На дорогах местами сохранится гололедица и снежный покров. Ночью и утром временами будут наблюдаться туманы. Существенных осадков не ожидается, лишь 20 февраля пройдет небольшой снег.

Ночью температура будет очень зависеть от прояснений и составит от -9° до -17°, а днем ожидается в пределах -1°...-7°.

Ближайшие дни в Днепре будут очень холодными / фото Днепропетровский гидрометцентр

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