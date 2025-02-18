По городу и области сегодня ожидается туман и гололедица.

18 февраля на Днепропетровщине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях действует как по области, так в самом Днепре.

"Утром 18 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

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Видимость в тумане, по их данным, будет падать до 200-500 метров.

Объявлен уровень опасности I (желтый).

Также сегодня в Днепре и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица.

На текущей неделе на погоду Днепропетровской области продолжит влиять область высокого атмосферного давления, а также будет поступать холодный воздух арктического происхождения. Из-за этого сохранится морозная погода.

На дорогах местами сохранится гололедица и снежный покров. Ночью и утром временами будут наблюдаться туманы. Существенных осадков не ожидается, лишь 20 февраля пройдет небольшой снег.

Ночью температура будет очень зависеть от прояснений и составит от -9° до -17°, а днем ожидается в пределах -1°...-7°.

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