В ряде областей 8 августа пройдут дожди.

В четверг, 8 августа, температурный фон в Украине не претерпит особых изменений - жарче всего будет на юге, где столбики термометров достигнут +32 градуса. об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня ожидается +25...+29 градусов, в южной части +28...+32 градуса", - спрогнозировала она.

Дождей, по словам синоптика, преимущественно не будет. Только в Сумской и Харьковской областях пройдут отдельные локальные дождики, а уже вечером появятся осадки в западных областях.

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Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 8-го августа предполагается сухая солнечная погода. Температура воздуха, по данным Наталки Диденко, повысится до +25...+27 градусов.

В Украину возвращается жара - прогноз до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что до конца текущей недели температура в Украине постепенно будет повышаться. Традиционно самая высокая температура будет на юге, где воздух будет прогреваться до +33°...+35°, но и в других областях в ближайшие дни уже будет до +32°.

Кое-где в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, однако на температуру они не повлияют. В частности, 9 августа осадки ожидаются на западе Украины, 10 августа - в северных и западных областях, местами в центральных, южных регионах и на Харьковщине, а 11 августа осадков не предвидится.

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