В ряде областей пройдут небольшие дожди.

В четверг, 8 августа, в Украине станет теплее. Температура повысится по всей стране, местами разогреет до +30°...+32°. В ряде областей на северо-востоке, юго-западе и северо-западе пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.

В Тернополе 8 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 8 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, ебольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

Приметы погоды 8 августа

Какая погода в этот день, такой будет и январь.

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