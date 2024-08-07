Четверг по всей Украине будет теплым / pixabay.com

В четверг, 8 августа, в Украине станет теплее. Температура повысится по всей стране, местами разогреет до +30°...+32°. В ряде областей на северо-востоке, юго-западе и северо-западе пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.
  • В Тернополе 8 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
  • В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
  • В Одессе 8 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°, легкий дождь.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, легкий дождь.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, ебольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+30°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
8 августа в Украине будут дожди, но на температуру они не повлияют / фото УНИАН

Приметы погоды 8 августа

Какая погода в этот день, такой будет и январь.

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