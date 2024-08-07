Осадков в столице не ожидается.

В четверг, 8 августа, киевлян ждет комфортная летняя погода без дождей и жары. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +17°, а днем воздух в столице прогреется до +25°...+26°. Ожидается практически безоблачная погода с большим количество солнца, без дождей.

Ветер по-прежнему будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет медленно повышаться, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 8 августа - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.

В Тернополе 8 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 8 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, ебольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

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