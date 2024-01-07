Погода изменится по всей стране.

В воскресенье, 7 января, по всей Украине ожидается изменение погоды. Температура снизится везде, кроме юга страны, а также повсеместно пройдут дожди и снегопады в зависимости от температуры. Осадки в большинстве областей будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью на западе Украины температура будет падать до -4°...-10°, а днем тепло распределится неравномерно. В северной части похолодает до 0°...-4°, на Прикарпатье столбики термометров покажут 0°...+3°, а в Закарпатской области воздух прогреется до +7°...+8°. Будет пасмурно, повсеместно пройдут дожди, снег или мокрый снег.

На севере Украины в темное время суток температура упадет до -8°...-17°. Днем холоднее всего будет в Черниговской области - до -12°, в Сумской области до -6°, а в Киевской и Житомирской ожидается около -4°. Тут будет преобладать сухая погода, однако на Житомирщине ожидается снег.

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На востоке Украины будет пасмурно и тоже похолодает. Ночью - до -4°...-11°, а днем будет -1°...+4°. Осадки тут ожидаются в виде снега и мокрого снега.

Жителей центральных областей ждет пасмурная погода со сплошной облачностью. Столбики термометров ночью покажут от 0° до -7°, а днем будет 0°...+5°. Местами ожидается снег и мокрый снег.

На юге Украины будет теплее всего, +5°...+10°, а в Крыму воздух прогреется до весенних +15°. Однако и здесь будет пасмурно и пройдут осадки в виде дождей.

Приметы погоды 7 января

Если в этот день метель, то пчелы будут хорошо роиться. Если в этот день наступает новолуние, то год будет неурожайный. Если тепло, то весна будет холодная.

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