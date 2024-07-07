Осадков в Украине 7 июля не будет.

После небольшого перерыва в украину снова возвращается жара. Сегодня, 7 июля, практически по всей старне температура повысится до +30°...+35°, только на севере страны и еще с нескольких областях на западе и в центральной части будет на градус-два свежее. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей запада Украины в воскресенье ждет практически безоблачная погода. Столбики термометров тут повысят до +28°...+31°.

На севере Украины сегодня будет самая низкая температура. Тут в течение дня ожидается от +26° до +29°. Без осадков, небольшая облачность.

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На востоке сегодня будет ясно и безоблачно, благодаря чему температура тут повысится до +30°...+35°.

В центральной части Украины температура будет неоднородной. В Винницкой, Черкасской и полтавской областях еще будет +28°...+29°, а на остальной территории разогреет до +31°...+32°.

На юге Украины сегодня тоже будет очень жарко. Тут ожидается практически безоблачная погода, а температура повысится до +30°...+35°.

Приметы погоды 7 июля

Гроза в этот день предвещает плохой урожай орехов. Если ночь звездная, то грибов будет много. Если пошел дождь, то мокрая погода продержится еще несколько дней.

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