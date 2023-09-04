В большинстве же областей ожидается ясная погода с обилием солнца.

Во вторник, 5 сентября, украинцев ждет теплая погода практически без осадков. Небольшие дожди вероятны лишь в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, на остальной территории будет доминировать ясная погода с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 5 сентября ночью будет +12°, днем +22°, ясно и безоблачно

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +14°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, ясно и безоблачно

В Житомире во вторник будет ночью +12° днем +23°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, ясно и безоблачно

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.

В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+24°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +16°...+22°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

Приметы погоды 5 сентября

5 сентября - мученика Луппа. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: