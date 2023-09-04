5 сентября в Украине бует тепло / коллаж УНИАН, фото picjumbo, УНИАН, Pixabay

Во вторник, 5 сентября, украинцев ждет теплая погода практически без осадков. Небольшие дожди вероятны лишь в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, на остальной территории будет доминировать ясная погода с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.
  • Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +11°, днем +22°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +23°.
  • В Тернополе 5 сентября ночью будет +12°, днем +22°, ясно и безоблачно
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +22°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +14°, днем +22°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+23°, ясно и безоблачно
  • В Житомире во вторник будет ночью +12° днем +23°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, ясно и безоблачно
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
  • В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+24°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +16°...+22°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
5 сентября температура в Украине существенно не изменится / фото УНИАН

Приметы погоды 5 сентября

5 сентября - мученика Луппа. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. 

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