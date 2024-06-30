Температура по всей стране поднимется до +30° и выше.

Июнь в Украине завершится сильной жарой. По всей стране температура повысится до +30°...+33°, местами будет +34°...+35°. Дождей не будет, вместо ни - ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно ясно и безоблачно. Воздух прогреется до +30°...+33°. Самая жаркая погода ожидается в Черновицкой области.

На севере страны сегодня также будет много солнца, благодаря чему температура повысится до +31°.

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Не пощадит жара и жителей востока Украины, где сегодня также будет солнечно, а воздух прогреется до +30°...+31°.

В центральной части Украины будет от +30° (в Полтавской области) до +34° ( в районе Кривого Рога). На остальной территории ожидается +31°...+33°.

Жителей юга сегодня ждет практически безоблачная погода и самая высокая температура. Столбики термометров тут поднимутся до +33°...+35°, только на побережье морей будет свежее - около +29°.

Приметы погоды 30 июня

Гроза 30 июня - будет хороший урожай, а лето будет жарким. Если погода дождливая, то зима будет снежной. Если много комаров и мошек летает, то ожидается теплая погода.

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