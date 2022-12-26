Местами ожидаются дожди и ливни.

Сегодня, 26 декабря, на западе и местами на юге Украины потеплеет до +6°...+9°. На остальной территории ожидается от +1° до +5°. Также в западных областях ожидаются дожди. Осадки затронут Житомирскую и Винницкую области, а также Харьковскую и некоторые южные. При снижении температуры вероятен мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +2°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +5°. сильный дождь.

В Тернополе 26 декабря ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+4°.

В Одессе 26 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°..+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+4°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

26 декабря - Євстрата, Евгения. Каков Евстрат - таков январь.

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