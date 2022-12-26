Народный праздник 26 декабря известен под названиями Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

Христиане отмечают церковный праздник 26 декабря в честь мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения и Ореста. В народе в этот день отмечали Ведьмин шабаш. Считалось, что в этот день на землю слетались ведьмы и устраивали посиделки. По поверьям, ведьмы поднимали снежный вихрь и несли с собой метель, пытаясь заморозить людей насмерть.

День считается удачным для различных ритуалов, гаданий и любовных приворотов. В этот день можно узнать свою судьбу, приворожить возлюбленного или погадать на желание. Но стоит помнить, что церковь не одобряет таких ритуалов.

С 26 декабря в течение 12 суток наблюдали за погодой. Каждый из 12 следующих дней определял, какой будет погода в 12 месяцев следующего года. Соответственно, погода 26 декабря отвечают январю.

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Что нельзя делать 26 декабря

В этот день нельзя ссориться и ругаться матом, иначе ведьмы могут забрать человека с собой. В этот день нельзя ругать и дразнить свиней, иначе животное может разозлиться. Седлать белую лошадь сегодня - к беде. Нельзя оставлять на пороге веники, обувь и другие предметы, иначе их могут ведьмы ночью украсть. Наши предки верили, что такие вещи стоит занести в дом.

Приметы погоды 26 декабря

Большие и белые кучевые облака сегодня предвещают снежную метель.

Какая погода сегодня - таким будет весь январь.

Если ночь холодная, а днем резко потеплело, то зима будет переменчивой.

Синички сегодня поют - к ранней весне.

Если сороки роются в снегу, то скоро потеплеет, а если не спускаются на землю - то будет морозно.

Увидеть паутину сегодня - к скорому потеплению, которое затянется аж до Нового года.

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