Синоптики предупреждают о сильном ветре.

Сегодня по всей Украине ожидается сильный ветер. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе 18 января ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице сегодня будет -4°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -6°...-1°, снег.

В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...-3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+1°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем -3°, снег.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°, снег.

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