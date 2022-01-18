Сегодня по всей Украине ожидается сильный ветер. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°.
Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°, снег.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
В Тернополе 18 января ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность, снег.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Виннице сегодня будет -4°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -4°, днем -1°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -6°...-1°, снег.
В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.
В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...-3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°, снег.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+1°, снег.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем -3°, снег.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°, снег.