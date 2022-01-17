В столице несколько дней назад скорость ветра достигла 23 м/с.

В Киеве отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.

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Напомним, в Киеве 2022 год начался с температурных рекордов - зарегистрированная температура характерна для октября. В частности, максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градуса.

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