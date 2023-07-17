Во вторник, 18 июля, погода в Киеве изменится: ожидается некоторое снижение температуры и осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +21°...+22°, а днем воздух максимально прогреется до +27°. В течение дня ожидается небольшая облачность и ливень, который будет в сопровождении грозы.
Ветер усилится до 3 - 4,4 м/с. Атмосферное давление будет пониженным, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 18 июля
Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +25°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.
В Тернополе 18 июля ночью будет +20°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +21°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +21°...+30°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +20° днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+25°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°, ливень.
В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +17°...+27°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°.