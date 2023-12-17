На западе Украины потеплеет.

В воскресенье, 17 декабря, погода в Украине изменится. Во многих областях, кроме южных, пройдут дожди и мокрый снег. Морозы отступят - по всей стране днем будет "плюс", а на западе местами потеплеет до +7°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня потеплеет. Температура тут поднимется до +4°...+7° и лишь на Закарпатье столбики термометров покажут +3°. Будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди.

На севере Украины тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в районе Сум, +1°, а самая теплая погода ожидается в Житомирской области, где воздух прогреется до +5°. Весь день тут будет пасмурно, пройдут дожди, в Сумской области вероятен мокрый снег.

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Холоднее всего сегодня будет на востоке, где температура поднимется лишь до +1°. Солнечные прояснения здесь возможны лишь в Луганской области, а на остальной территории будет пасмурно и пройдет мокрый снег.

Пасмурная и мокрая погода ждет жителей центральных областей. Тут повсеместно ожидается мокрый снег, при повышении температуры - дожди. Столбики термометров покажут +2°...+5°.

На юге после вчерашнего похолодания, тоже станет немного теплее, +2°...+6°. Ожидается сухая, но пасмурная погода, лишь в Запорожской области вероятен мокрый снег.

Приметы погоды 17 декабря

Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее - будет хороший урожай фруктов. Если до этого дня снег не выпал - зима будет теплой.

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