В столице не будет ни облачка, чтобы спастись от жары.

В четверг, 17 августа, киевлян снова ждет ясный и жаркий день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью температура опустится до +19°...+20°, а днем столбики термометров покажут +30°. Весь день будет ясно и безоблачно, без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, а его скорость не превысит 2,1 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 752 миллиметра ртутного столба.

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Погода 17 августа - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.

В Тернополе 17 августа ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +20°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +16°...+32°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +30°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+30°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

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