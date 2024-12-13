Во многих областях до конца суток ожидаются сильные порывы ветра.

В Украине на сегодня, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сильные порывы ветра, по данным синоптиков, ожидаются 13 декабря во многих областях нашей страны.

"До конца суток 13 декабря в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Поэтому в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 13 декабря - прогноз

Сегодня в Украине, по прогнозу Укргидрометцентра, будет облачно с прояснениями.

Днем на востоке и юго-востоке страны ожидается небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура днем ожидается -1°...-6°, в южной части и на Закарпатье - около 0°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без осадков, только на дорогах местами образуется гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ожидается от -1° до -6°, а в Киеве столбики термометров покажут -2°...-4°.

Вас также могут заинтересовать новости: