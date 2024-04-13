В нескольких областях пройдут дожди.

В субботу, 13 апреля, летняя жара покинет Украины. Практически по всей старне ожидается некоторое снижение температуры. +25°...+28° уже не будет даже на юге и востоке страны, максимум - +21°...+23°. По северу Украины, а также в Винницкой и Тернопольской областях пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается переменная облачность, а столбики термометров в течение дня покажут +19°...+21°. Только на Закарпатье будет теплее, до +23°. В Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях пройдут дожди.

На севере Украины сегодня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, а столбики термометров покажут +18°...+20°.

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На востоке Украины ожидается сухая погода с небольшой облачностью, а температура тут снизится до +19°...+23°.

Жителей центральной части Украины ждет переменная облачность. Будет сухо, только в Винницкой области вероятен дождь. Температура тут также снизится до +19°...+21°.

На юге Украины жара тоже ослабнет, столбики термометров тут покажут +21°...+23°. Без осадков.

Приметы погоды 13 апреля

Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.

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