Синоптики предупреждают о значительных дождях.

На субботу, 12 октября, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в семи областях ожидаются значительные дожди.

І уровень опасности объявлен в таких областях:

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Черниговская;

Сумская;

Черкасская;

Полтавская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская.

Погода 12 октября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных, а днем и в западных областях прогнозируется переменная облачность.

По всей стране, кроме востока и запада, пройдут умеренные, а в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях местами грозы.

Ветер ожидается юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура день составит +17°...+22°. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях максимально будет +11°...+16°, а на высокогорье Карпат ожидается лишь +6°...+11°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +11°...+16°, а в Киеве столбики термометров покажут +12°...+14°.

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