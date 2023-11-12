Снижение температуры ожидается в западных областях страны.

В воскресенье, 12 ноября, на западе Украины ожидается похолодание. На остальной территории температура останется без существенных изменений. Дожди в Украине продолжатся и их станет больше. Преимущественно сухая погода ожидается лишь в Донецкой области и в Крыму. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь в большинстве областей температура не поднимется выше +6°...+8° и лишь на Прикарпатье и в Закарпатье будет +9°...+10°. Повсеместно ожидаются дожди.

На севере Украины сегодня также будет дождливо и пасмурно, лишь в Сумской области на небе покажется солнышко. Температура в течение дня ожидается в пределах +8°...+10°.

Видео дня

На востоке Украины еще задержится тепло до +13°...+16°. Тут также пройдут дожди, однако в Донецкой области вероятность осадков ниже.

Жителей центральных областей также ждут дожди и температурные контрасты: от +8° в Виннице до +13°в Днепропетровской области.

На юге Украины будет около +12°...+13°. Повсеместно, кроме Крыма, пройдут дожди. Также на полуострове воздух прогреется до +15°.

Приметы погоды 12 ноября

Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов. Встреча на охоте с волком считалась плохой приметой.

Вас также могут заинтересовать новости: