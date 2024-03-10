В столице ночью ожидается 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 11 марта, в Киевской области будет облачно с прояснениями, однако без осадков.

Прогноз опубликован в официальном Telegram-канале Украинского гидрометеорологического центра. "Прогноз погоды на 11 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью опустится до 1-6° мороза, а днем будет 3-8° тепла. В Киеве ночью ожидается 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

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Прогноз погоды на 11 марта: данные от синоптиков

По данным Украинского гидрометеорологического центра, завтра в западных регионах ожидаются дожди. Во всех остальных регионах, кроме Винницы и Одессы, без осадков.

Известный украинский синоптик Наталка Диденко сообщает, что в понедельник Украина будет находиться в значительной степени под влиянием антициклона по имени Klemens.

Как сообщал УНИАН, ранее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила о двух температурных рекордах, которые зафиксировали в столице в конце зимы.

А 29 ноября в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков - 17,5 мм. Этот показатель на 0,4 мм превысил рекорд 1983 года, который синоптики зафиксировали в тот же день.

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