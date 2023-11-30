В столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

Рекорд суточного количества осадков зафиксировали в Киеве. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, 29 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17,5 мм", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, это на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1983 года для этого дня.

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Непогода в Киеве

По данным синоптиков, непогода, вчера бушевавшая в столице, была связана с очередным циклоном. В столице было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, мокрого снега, дождей, налипания мокрого снега, гололеда и гололеда на дорогах.

На сегодня, 30 ноября, в Киеве снова объявлен и уровень опасности. По данным Украинского гидрометцентра, на дорогах столицы ожидается гололедица.

По данным КГГА, со скользкими дорогами в Киеве борются тысячи коммунальщиков и 318 единиц техники.

Водителей и пешеходов просят учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.

Также местные власти напомнили, что автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

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