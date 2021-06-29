Сегодня непогода ожидается по всей Украине, кроме южных областей / фото ua.depositphotos.com
В Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается почти по всей Украине.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Также в Киеве и в Киевской области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с.
скриншот meteo.gov.ua
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