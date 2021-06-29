Сегодня до конца суток в Украине ожидаются грозы, град и шквалы.

В Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается почти по всей Украине.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также в Киеве и в Киевской области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская