Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения лесных пожаров.

В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться минимум три дня подряд: до 10 сентября.

"8-10 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Тернопольской, Ривненской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем будет в пределах 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью теплее 22-27°.

На Киевщине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области составит 19-24°, а в самом Киеве воздух прогреется до 21-23°.

В Украину идут дожди - что известно

По данным известного синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину вернутся осадки.

Первые дожди, по ее словам, принесет атмосферный фронт 13-15 сентября.

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