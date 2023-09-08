В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, опасность будет сохраняться минимум три дня подряд: до 10 сентября.
"8-10 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Тернопольской, Ривненской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью.
Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, а его скорость составит 5-10 м/с.
Температура днем будет в пределах 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью теплее 22-27°.
На Киевщине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области составит 19-24°, а в самом Киеве воздух прогреется до 21-23°.
В Украину идут дожди - что известно
По данным известного синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину вернутся осадки.
Первые дожди, по ее словам, принесет атмосферный фронт 13-15 сентября.