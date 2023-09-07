8 сентября по всей Украине будет тепло / фото УНИАН

В пятницу, 8 сентября, существенных изменений погоды в Украине не будет, разве что ночи станут прохладнее. Ожидается теплый день, солнца станет больше, без осадков. Температура практически по всей стране ожидается от +20° до +25°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +24°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
  • В Тернополе 8 сентября ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
  • В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +10° днем +23°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+22°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +22°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.
  • В Одессе 8 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+20°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +14°...+22°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +22°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°.
Ночи в Украине становятся все прохладнее / фото УНИАН

Приметы погоды 8 сентября

8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

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