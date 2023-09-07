В пятницу, 8 сентября, существенных изменений погоды в Украине не будет, разве что ночи станут прохладнее. Ожидается теплый день, солнца станет больше, без осадков. Температура практически по всей стране ожидается от +20° до +25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +24°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
- В Тернополе 8 сентября ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +10° днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+22°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.
- В Одессе 8 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+20°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +14°...+22°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +22°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°.
Приметы погоды 8 сентября
8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.