Возвращение осадков ожидается только на следующей неделе.

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая погода. Возвращение осадков стоит ожидать не ранее середины следующей недели. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что осадки к нам принесет атмосферный фронт.

"Первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября", - сообщила Наталья Диденко.

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Погода 8 сентября - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, перед выходными в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью будет опускаться до осенних 6-11°, а днем воздух будет прогреваться до 19-24°. В южной части и на Закарпатье, по данным синоптиков, ночью будет 11-16°, а днем столбики термометров будут подниматься до более комфортных 22-27°.

На Киевщине, по данным синоптиков, также ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, а его скорость будет в пределах 5-10 м/с. Температура ночью по области составит 6-11°, днем будет теплеть до 19-24°. В то же время в самом Киеве ночью ожидается около 10°, а днем температура будет подниматься 21-23°

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