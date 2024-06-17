Неделя в Украине будет жаркой / фото Pixabay

Ближайшая неделя в Украине будет жаркой. Во многих областях температура повысится до +27°...+29°, а на юге и востоке будет до +30°...+32°. Ожидаются периодические дожди и грозы, а также небольшие колебания температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели температура еще пощадит украинцев, в большинстве областей будет +23°...+27°. Только на юге и на крайнем востоке воздух прогреется до +28°...+29°. 

17 июня сильной жары в Украине еще не будет / фото УНИАН​​​​​​

18 июня температура в Украине повысится. В большинстве областей столбики термометров уже покажут +26°...+28°, а местами на юге и востоке будет +29°...+30°. Дожди вероятны только в крыму и на северо-востоке страны.

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18 июня в Украине станет жарче / фото УНИАН

В среду, 19 июня, температура в Украине продолжит повышаться. В этот день столбики термометров по всей стране покажут +28°...+32°.

19 июня по всей Украине будет жара / фото УНИАН

В середине недели, 20 июня, погода в украине чуть изменится. На западе, севере и в некоторых центральных областях станет легче дышать, температура тут снизится до +24°...+26°. При этом в центральной части и на северо-востоке пройдут дожди и грозы.

20 июня на западе, севере и местами в центре Украины температура немного снизится / фото УНИАН

Перед выходными, 21 июня, дожди покинут Украину, а температура вновь повысится до +25°...+28°, на юге - местами до +30°.

Перед выходными осадков в Украине уже не будет / фото УНИАН

На выходных в Украине ожидаются небольшие температурные колебания. К концу недели на западе, севере и в некоторых центральных областях будет +25°...+28°, а на остальной территории воздух прогреется до +29°...+33°.

На выходных в Украине тоже будет жарко / фото УНИАН
23 июня в Украине будет до +33° / фото УНИАН

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