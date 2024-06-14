Температура воздуха почти по всей стране в ближайшие дни будет в пределах нормы.

На выходных, 15 и 16 июня, в Украине ожидается неустойчивая и дождливая погода, местами с проливными дождями и умеренными температурными показателями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Причиной такой погоды станет развитие циклонической деятельности в Черноморско-Кавказском регионе и преобладание области пониженного атмосферного давления. Исключение - западные области, где будет ощущаться влияние гребня повышенного давления с севера.

"Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, только на крайнем юго-востоке выше нормы на 2-4 °С", - говорит Игорь Кибальчич. Видео дня

Погода 15 июня

В субботу в западных областях ожидается переменная облачность. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С.

В северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ночью +11...+16 °С, днем +16...+21 °С.

"В центральной части страны ожидается дождливая погода. Местами пройдут значительные осадки, грозы; в дневные часы местами град", - предупреждает синоптик. Температура воздуха ночью будет 13...+18 °С, днем +20...+25 °С, а на Днепропетровщине воздух прогреется до +29 °С.

В южных областях местами также пройдут кратковременные дожди и грозы, в Крыму днем сильные дожди. В Одесской области местами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью ожидается +15...+20 °С, днем +22...+27 °С, а в Крыму и Запорожской области до +31 °С.

"В восточной части в течение суток пройдут дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозирует Кибальчич. Ночью столбики термометров снизятся до +15...+20 °С, днем будет +23...+28 °С, а на Донбассе до +32 °С.

Погода 16 июня

В воскресенье в западных областях ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем потеплеет до +21...+26 °С.

В северной части страны ночью на Сумщине, а днем по всему региону пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух днем здесь прогреется до комфортных +20...+25 °С.

В центральных областях ночью будет сухо, а днем пройдут умеренные дожди, временами с грозами. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +21...+26 °С.

В южных областях будет преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Запорожской области сохранится дождливая погода. Ночью здесь будет +13...+18 °С, а днем столбики термометров покажут +23...+28 °С.

"В восточном регионе ожидается неустойчивая и дождливая погода в течение суток. Местами пройдут значительные осадки в сопровождении гроз", - прогнозирует синоптик. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, а днем +21...+26 °С.

Непогода в Одессе - прогноз на 14 июня

На сегодня, 14 июня, в Одесской области объявлен повышенный уровень опасности. Синоптик прогнозируют грозы и шквалы 15-20 м/с. По территории Одесской области местами также ожидается град.

Вас также могут заинтересовать новости: